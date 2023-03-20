Клозе уволили из австрийского «Альтаха» спустя восемь месяцев после назначения

Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе уволен с поста главного тренера австрийского «Альтаха» спустя восемь месяцев после назначения. Об этом сообщил спортивный директор клуба Георг Фештетич.

«В ходе анализа мы пришли к решению, что команде нужен новый импульс для достижения нашей цели остаться в лиге, которой подчинено всё остальное. У Мирослава есть все предпосылки, чтобы добиться больших успехов в качестве тренера. Хочу выразить благодарность Мирославу за сотрудничество, в котором интересы клуба всегда были в центре внимания», — приводит слова Фештетича Bild.

«Альтах» находится на последнем, 12-м месте в австрийской Бундеслиге, набрав 17 очков в 22 играх. Клозе становился чемпионом мира в 2014 году.