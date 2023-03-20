Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клозе уволили из австрийского «Альтаха» спустя восемь месяцев после назначения

Клозе уволили из австрийского «Альтаха» спустя восемь месяцев после назначения
Комментарии

Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе уволен с поста главного тренера австрийского «Альтаха» спустя восемь месяцев после назначения. Об этом сообщил спортивный директор клуба Георг Фештетич.

«В ходе анализа мы пришли к решению, что команде нужен новый импульс для достижения нашей цели остаться в лиге, которой подчинено всё остальное. У Мирослава есть все предпосылки, чтобы добиться больших успехов в качестве тренера. Хочу выразить благодарность Мирославу за сотрудничество, в котором интересы клуба всегда были в центре внимания», — приводит слова Фештетича Bild.

«Альтах» находится на последнем, 12-м месте в австрийской Бундеслиге, набрав 17 очков в 22 играх. Клозе становился чемпионом мира в 2014 году.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023