Соломатин: игроки ЦСКА вышли с настроем и победили «Зенит» — результат очень порадовал

Бывший защитник ЦСКА Андрей Соломатин поделился впечатлениями от победы армейцев над «Зенитом» (1:0) в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Также он прокомментировал отсутствие форварда московского клуба Фёдора Чалова в заявке сборной России на товарищеские матчи.

«Результат матча очень порадовал. Видимо, предматчевая тренировка ЦСКА прошла на ура! Ребята действительно вышли с настроем и победили «Зенит».

Пожалеет ли Карпин, что не вызвал Чалова в сборную? Не вызвал, значит, он так решил. Задача футболистов — выходить и подтверждать свой уровень. Федя вышел, забил победный гол и доказал, что сейчас он на высоком уровне», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.