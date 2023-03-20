Соломатин: игроки ЦСКА вышли с настроем и победили «Зенит» — результат очень порадовал
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Бывший защитник ЦСКА Андрей Соломатин поделился впечатлениями от победы армейцев над «Зенитом» (1:0) в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Также он прокомментировал отсутствие форварда московского клуба Фёдора Чалова в заявке сборной России на товарищеские матчи.
«Результат матча очень порадовал. Видимо, предматчевая тренировка ЦСКА прошла на ура! Ребята действительно вышли с настроем и победили «Зенит».
Пожалеет ли Карпин, что не вызвал Чалова в сборную? Не вызвал, значит, он так решил. Задача футболистов — выходить и подтверждать свой уровень. Федя вышел, забил победный гол и доказал, что сейчас он на высоком уровне», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
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