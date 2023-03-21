На клубном телевидении «Реала» раскритиковали судейство в матче с «Барселоной»

На клубном телевидении «Реала» раскритиковали судейство в матче 26-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (1:2), сообщает Marca.

На официальном клубном телевидении выступили с резкой критикой в адрес арбитра, а также тех, кто отвечал за систему видеоповторов. Большую часть критики вызвал отменённый гол Марко Асенсио из-за офсайда.

Отмечается, на клубном телевидении недовольны не только судейством в последнем матче с «Барселоной», но и в предыдущих играх и даже сезонах.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти остался недоволен судейством в матче с «Барселоной».

После 26 туров «Барселона» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 68 очков. «Реал», в свою очередь, занимает второе место, набрав 56 очков.

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