На клубном телевидении «Реала» раскритиковали судейство в матче с «Барселоной»

На клубном телевидении «Реала» раскритиковали судейство в матче 26-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (1:2), сообщает Marca.
На официальном клубном телевидении выступили с резкой критикой в адрес арбитра, а также тех, кто отвечал за систему видеоповторов. Большую часть критики вызвал отменённый гол Марко Асенсио из-за офсайда.
Отмечается, на клубном телевидении недовольны не только судейством в последнем матче с «Барселоной», но и в предыдущих играх и даже сезонах.
Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти остался недоволен судейством в матче с «Барселоной».
После 26 туров «Барселона» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 68 очков. «Реал», в свою очередь, занимает второе место, набрав 56 очков.
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