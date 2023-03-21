«Барселона» удивлена словами Анчелотти о судействе в последнем матче
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«Барселона» удивлена словами главного тренера «Реала» Карло Анчелотти о судействе в матче 26-го тура чемпионата Испании. Напомним, сам матч завершился победой «Барселоны» со счётом 2:1, сообщает Marca,
После матча Анчелотти заявил, что у него есть вопросы по судейству. «Барселона» удивлена этими словами специалиста. В каталонском клубе уважают Анчелотти, но считают, что его слова по судейству были сказаны на эмоциях, поскольку после поражения отставание «Реала» от «Барселоны» стало 12 очков и шансов выиграть Ла Лигу у мадридского клуба практически не осталось.
В «Барселоне» считают, что гол Марко Асенсио был отменён справедливо, поскольку футболист находился в офсайде.
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