«Барселона» удивлена словами Анчелотти о судействе в последнем матче

«Барселона» удивлена словами главного тренера «Реала» Карло Анчелотти о судействе в матче 26-го тура чемпионата Испании. Напомним, сам матч завершился победой «Барселоны» со счётом 2:1, сообщает Marca,

После матча Анчелотти заявил, что у него есть вопросы по судейству. «Барселона» удивлена этими словами специалиста. В каталонском клубе уважают Анчелотти, но считают, что его слова по судейству были сказаны на эмоциях, поскольку после поражения отставание «Реала» от «Барселоны» стало 12 очков и шансов выиграть Ла Лигу у мадридского клуба практически не осталось.

В «Барселоне» считают, что гол Марко Асенсио был отменён справедливо, поскольку футболист находился в офсайде.

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