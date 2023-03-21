Игорь Ледяхов: зенитовские бразильцы расслабились

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Игорь Ледяхов высказался о поражении «Зенита» в матча с ЦСКА.

«Думаю, дело в том, что бразильцы расслабились. Все заранее присвоили «Зениту» чемпионство, говорят об этом, и чисто психологически это расслабило футболистов «Зенита». В матче с ЦСКА они выглядели статически, мало двигались, ничего не создали впереди. Думаю, это поражение пойдёт им на пользу. Поражение «Зенита» — заслуженное, при хорошо тактически выстроенной игре ЦСКА. Это добавит интереса чемпионату. Отрыв немного сократился, может быть, появится какая-то интрига.

Как Семаку вернуть бразильцам былой настрой? Думаю, они проведут индивидуальные беседы и в следующем туре мы уже увидим другой «Зенит», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

Напомним, ЦСКА обыграл «Зенит» со счётом 1:0.