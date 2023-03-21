Смит: возможно, Мудрику было бы лучше в «Арсенале», где нет такой конкуренции

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», «Лидс Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед» Алан Смит высказался о вингере «Челси» Михаиле Мудрике, а также прокомментировал трансфер Леандро Троссарда в «Арсенал».

«Безусловно, Мудрик талантлив, но глядя на него в «Челси», я подумал, что, возможно, ему было бы лучше в «Арсенале», где более стабильная обстановка и нет такой большой конкуренции за места в составе. В «Челси» сейчас точно неспокойно, так что была бы история Мудрика в «Арсенале» другой — мы никогда не узнаем.

Троссард, конечно, влился в коллектив. Я всегда был поражён этим игроком. Очевидно, что сейчас он в лучшей команде, чем в «Брайтоне». Дело в том, что подбор игроков в «Арсенале» настолько качественный, что у них есть второй, третий и четвёртый варианты, если первый не подходит. Пока что Троссард — великолепное приобритение», — приводит слова Смита Sports Mole.

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