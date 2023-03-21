Алаев: если турнир сборной в Средней Азии состоится, это внесёт коррективы в календарь

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал ситуацию с календарем чемпионата страны.

«Мы говорили ранее, что это связано с жеребьевкой Кубка, она состоялась — все хотим иметь календарь раньше, но у нас есть клубы, которые кочуют в автобусах и поездах из-за закрытых аэропортов и делать заранее календарь, не зная, кто выйдет в следующую стадию Кубка, сложно, потому что его придётся корректировать. Подождали, опубликовали расписание двух туров, во вторник дадим ещё два тура, затем, после жеребьёвки следующего раунда, составим расписание до конца сезона.

Как повлияет возможное участие России в чемпионате стран Средней Азии? Официальной информации о турнире у меня нет. Комментировать тяжело, но, на мой взгляд, это может вызвать определённые сложности. Если не ошибаюсь, заявленные даты — 9-20 июня, последний тур чемпионата — 3 июня, затем Кубок России. Мы хотели как можно раньше начать следующий сезон, чтобы больше играть летом. И турнир, если о нём будет официально объявлено, внесёт коррективы в календарь. Надеюсь, до общего собрания в апреле информация официальная появится — потому что один из главных вопросов с клубами это структура календаря следующего сезона», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».