Леонид Слуцкий объяснил причину поражения «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Экс-наставник «Рубина» и ЦСКА Леонид Слуцкий высказался о поражении «Спартака» в матче с «Факелом» (0:2) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.

«На искусственном поле важные первые 20-25 минут, потому что ты адаптируешься к любому искусственному полю, любой команде нужно подстраиваться, они все разные. И пока «Спартак» подстраивался… Это касается и ошибок Зиньковского, всё по-другому.

Во втором тайме «Спартак» в матч вернулся и доминировал, но низкая реализация. Поле мешает в какой-то степени, не говорю, что только из-за него проиграли. Не случайно у «Оренбурга» такой контраст между домашними и выездными матчами», — сказал Слуцкий в прямом эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Спартак» занимает в турнирной таблице РПЛ третье место с 40 очками. Выше — «Ростов» (41) и «Зенит» (48).