Владислав Радимов назвал трёх лучших игроков 20-го тура РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» и «Динамо» Владислав Радимов выделил трёх лучших футболистов 20-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Третье место — Константин Тюкавин. Забивает второй матч подряд. На этот раз его гол на 90-й минуте приносит три очка бело-голубым. Форвард был вознаграждён голом за отличную работу на протяжении всего матча! Доказал всем и вся, что его место в старте! Не удивлюсь его выходу в основном составе и в сборной.
Второе место — Фёдор Чалов. Забил победный и единственный гол лидеру. Много шёл в борьбу и хорошо работал с мячом даже на не самом хорошем газоне. Ну и доказывать тренеру сборной надо всегда. «Смотри, я тут!» Вызов не за горами!
Первое место — Артём Дзюба и Михаил Галактионов. Эти двое лучшие не только в прошедшем туре, но и по всей весенней части сезона! Это был камбэк всей команды, но внутри него нашлись свои герои!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.
- 21 марта 2023
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