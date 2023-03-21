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Владислав Радимов назвал трёх лучших игроков 20-го тура РПЛ

Владислав Радимов назвал трёх лучших игроков 20-го тура РПЛ
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Динамо» Владислав Радимов выделил трёх лучших футболистов 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Третье место — Константин Тюкавин. Забивает второй матч подряд. На этот раз его гол на 90-й минуте приносит три очка бело-голубым. Форвард был вознаграждён голом за отличную работу на протяжении всего матча! Доказал всем и вся, что его место в старте! Не удивлюсь его выходу в основном составе и в сборной.

Второе место — Фёдор Чалов. Забил победный и единственный гол лидеру. Много шёл в борьбу и хорошо работал с мячом даже на не самом хорошем газоне. Ну и доказывать тренеру сборной надо всегда. «Смотри, я тут!» Вызов не за горами!

Первое место — Артём Дзюба и Михаил Галактионов. Эти двое лучшие не только в прошедшем туре, но и по всей весенней части сезона! Это был камбэк всей команды, но внутри него нашлись свои герои!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.

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