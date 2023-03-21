Шалимов: у «Спартака» с «Оренбургом» «сели ноги». К Джикии есть вопросы, капитан сломался

Бывший футболист «Спартака» Игорь Шалимов прокомментировал поражение красно-белых в выездном матче 20-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), отметив, что на результате сказалось качество поля стадиона в Оренбурге, а также физическая форма игроков московского клуба. Также специалист отметил, что в моментах с обоими пропущенными мячами есть вопросы к защитнику «Спартака» Георгию Джикии.
«Конечно, никого не волнует фактор поля, времени, которого на восстановление было больше у хозяев, но это важные вещи. «Спартак» на раскисшем поле отыграл в середине недели, и это сильно сказывается на физическом состоянии. Такой график с такими переездами непривычен и для тренерского штаба. У меня такое ощущение, что у «Спартака» «сели ноги», а у соперника все живчики, быстрые, и соперник просто загнал красно-белых.
Играли медленно, это же касается и принятия решений — в случае с первым голом Зиньковский затянул с передачей, в итоге мяч перехватили, и в обороне была позиционная ошибка Джикии, когда Георгий остановился, не стал бежать назад. Второй гол — забег был метров на 50, и Денисову надо быть хитрее, приостанавливать соперника, — ну цепани его чуть-чуть. Понятно было, что от него убегут, останавливать надо хотя бы ценой карточки. И по второму голу есть вопросы к Джикии, и в итоге капитан и сломался — чувствуется, что такой график, как этой весной, выбивает из колеи. Нельзя говорить, что команда плохо готова — так сложилось, что тяжёлые матчи прошли ещё и на плохих полях, ноги просто сели, пропала выносливость», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».
- 21 марта 2023
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