«Настроение у руководителей портится». Шалимов — о поражениях «Зенита» от ЦСКА и «Динамо»

Известный российский тренер Игорь Шалимов оценил игру санкт-петербургского «Зенита» в матче 20-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1), отметив, что петербуржцы играют с осознанием того, что уже в чемпионате всё ясно. Также специалист заявил, что после поражения сине-бело-голубых с точки зрения борьбы за титул в РПЛ ничего не поменялось.

«Зенит», на мой взгляд, играет с осознанием того, что уже в чемпионате всё ясно. Думаю, в голове сидит отрыв от преследователей. Другой вопрос, как внутри руководство реагирует на результаты — когда такой период, настроение у руководителей портится. Тем более что и «Динамо» в Кубке, и ЦСКА в чемпионате заслужили победы — и случайными их точно не назовёшь.

С точки зрения борьбы за чемпионство не поменялось ничего. Все ждали осечек «Зенита» — и дождались их неожиданно быстро, но конкуренты — в частности, «Спартак», потеряли ещё больше. Вот что удивляет», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Перед матчем с ЦСКА «Зенит» сыграл с московским «Динамо» в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (1:1, 4:5 пен.).