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Карпин рассказал, почему Зобнин попросил не вызывать его в сборную России

Карпин рассказал, почему Зобнин попросил не вызывать его в сборную России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин попросил не вызывать его в национальную команду на мартовский учебно-тренировочный сбор.

«Он позвонил и сказал, что есть проблемы со здоровьем. Причём это хронические проблемы. Не с травмами связаны, а другого характера. Сказал, что лишняя нагрузка на данный момент для него нежелательна. Не вопрос, у нас нет официальных матчей. А гробить здоровье ради таких матчей – это неправильно», — сказал Карпин в видео на YouTube-канале «Фабрика Футбола».

Напомним, cборной России в рамках мартовского учебно-тренировочного сбора предстоит провести два матча — с Ираном (23 марта в Тегеране) и Ираком (26 марта в Санкт-Петербурге).

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