Кварацхелия подорожал на € 25 млн

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов итальянской Серии А.
Самым дорогим игроком чемпионата Италии по версии портала стал нападающий «Наполи» Виктор Осимхен (€ 100 млн). Значительно прибавил в стоимости его грузинский одноклубник Хвича Кварацхелия. Его показатель поднялся на € 25 млн и теперь достигает € 85 млн.
Напомним, на счету 22-летнего Кварацхелии 14 голов и 16 результативных передач в 30 матчах нынешнего сезона. Он стал футболистом «Наполи» летом 2022 года, перейдя из батумского «Динамо». Ранее Кварацхелия выступал за казанский «Рубин» и московский «Локомотив». Он — первый игрок за последние 17 лет, набравший 10+10 в дебютном сезоне топ-5 лиг
Хвича Кварацхелия — о любимом игроке, прозвище и выборе «Наполи»:
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