«Наполи» хочет получить за трансфер Осимхена € 150 млн
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Руководство «Наполи» планирует выручить за продажу нападающего Виктора Осимхена около € 150 млн. Об этом сообщает Foot Mercato.
По информации источника, в трансфере форварда заинтересован «ПСЖ». Также на лучшего бомбардира Серии А претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Челси». В текущем сезоне форвард провёл 23 игры в чемпионате Италии и забил 21 мяч.
Самым дорогим игроком чемпионата Италии по версии портала Transfermarkt стал нигериец — его стоимость теперь составляет € 100 млн. Значительно прибавил в стоимости его грузинский одноклубник Хвича Кварацхелия. Его показатель поднялся на € 25 млн и теперь достигает € 85 млн.
Болельщики «Наполи» и «Айнтрахта» устроили ад на улицах Неаполя перед игрой:
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