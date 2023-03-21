«Наполи» хочет получить за трансфер Осимхена € 150 млн

Руководство «Наполи» планирует выручить за продажу нападающего Виктора Осимхена около € 150 млн. Об этом сообщает Foot Mercato.

По информации источника, в трансфере форварда заинтересован «ПСЖ». Также на лучшего бомбардира Серии А претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Челси». В текущем сезоне форвард провёл 23 игры в чемпионате Италии и забил 21 мяч.

Самым дорогим игроком чемпионата Италии по версии портала Transfermarkt стал нигериец — его стоимость теперь составляет € 100 млн. Значительно прибавил в стоимости его грузинский одноклубник Хвича Кварацхелия. Его показатель поднялся на € 25 млн и теперь достигает € 85 млн.

Болельщики «Наполи» и «Айнтрахта» устроили ад на улицах Неаполя перед игрой: