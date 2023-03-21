Щербаченко: Семак не сделал встряску бразильцам после поражения от «Динамо»

Бывший главный тренер «Ротора» Фёдор Щербаченко высказался о матче между ЦСКА и «Зенитом» (1:0) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Игра получилась неяркая, цена ошибки была высока. Видимо, Семак не сделал встряску бразильцам после поражения от «Динамо», что было бы актуально, на мой взгляд. В предматчевом флеш-интервью Семак сказал, что, в принципе, никаких особых ошибок с «Динамо» допущено не было, что там пропустили из-за отскока от вратаря, дело дошло до пенальти и так далее. То есть в «Зените» сочли поражение от «Динамо» случайностью. Но оказалось, что это была не случайность.

У «Зенита», как и у «Спартака», наблюдается некий спад. Питерцы проиграли два матча подряд, причём принципиальным соперникам. Недооценки там быть не могло, потому что играли против именитых команд. У «Зенита» сейчас нет той уверенности, которая была в начале сезона, – это раз. И второе – мне кажется, там нет однозначного понимания, как выходить из сложившегося положения», — цитирует Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».