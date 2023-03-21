Слуцкий — о «Зените» в игре с ЦСКА: ощущение инертности, Семак признал ошибку в перерыве
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Тренер Леонид Слуцкий высказался о матче между ЦСКА и «Зенитом» (1:0) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Если говорим про «Зенит», я, конечно, не люблю фразу про недостаток мотивации, но у меня было ощущение инертности. Она может быть связана с чем угодно: отрыв в восемь очков, привыкли играть в комфортных условиях под крышей, поле качественнее в Санкт-Петербурге и прочее.
Два ключевых момента матча — спасение Игоря Акинфеева в моменте с Матео Кассьеррой и замена в перерыве от Сергея Семака, когда он отзеркалил схему. Это говорило о том, что ЦСКА переигрывает, определённое подтверждение того, что первый тайм по игре был проигран. Признание ошибки и попытка перестройки», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
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