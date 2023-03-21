Женщины смогут присутствовать на матче Иран — Россия в Тегеране

Президент федерации футбола Ирана Мехди Тадж подтвердил возможность присутствия женщин на товарищеском матче со сборной России.

«На игру в четверг придут болельщики, в первую очередь иранские и российские женщины. Несмотря на то что сейчас праздник и даже в Тегеране затишье, мы обеспечили условия для того, чтобы все могли присутствовать на стадионе, и мы надеемся, что условия для спортивной борьбы сохранятся и ничего непредвиденного не произойдёт», — приводит слова Таджа Jamaran.news.

Матч Иран — Россия состоится в Тегеране 23 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. В 2022 году сборная России была отстранена от участия в международных соревнованиях по решению ФИФА и УЕФА.