«ПСЖ» хочет продлить контракт с Рамосом, если он согласится на снижение зарплаты

Руководство «ПСЖ» нацелено на подписание нового контракта с Серхио Рамосом.

В парижском клубе хотят сохранить 36-летнего испанского защитника, чей действующий контракт истекает ближайшим летом. Считается, что свой второй сезон во Франции Рамос проводит на более высоком уровне, чем первый. Источники внутри клуба отмечают, что испанец постепенно стал одним из лидеров в раздевалке. Сам футболист также согласен продлить сотрудничество. Единственной преградой может стать финансовая сторона вопроса. Из-за правил финансового фэйр-плей клуб вынужден предложить защитнику контракт с меньшей зарплатой, сообщает Marca.

В текущем сезоне Рамос провёл за «ПСЖ» 36 матчей во всех турнирах, забил в них два мяча и отдал одну голевую передачу.