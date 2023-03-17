Главный тренер сборной Испании объяснил решение отказаться от вызова Серхио Рамоса
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Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте вспомнил о разговоре с защитником «ПСЖ» Серхио Рамосом. Специалист заявил футболисту, что не рассчитывает на него в национальной команде. После этого Рамос объявил о завершении карьеры в сборной Испании.
«Мы не будем говорить о людях, которых нет в списке. Это был частный разговор, и у меня есть хорошая привычка не говорить о них публично. Я новый тренер, который делает ставку на других игроков.
С Рамосом был не просто звонок, это был видеозвонок. Мы сказали друг другу всё, что хотели сказать. Его прощальное письмо? Мне нечего сказать. У меня есть 26 фантастических футболистов, но, разумеется, я несу ответственность за решение по Рамосу», — приводит слова де ла Фуэнте AS.com.
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