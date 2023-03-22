Константин Генич: «Оренбург» абсолютно заслуженно обыграл «Спартак»
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Известный комментатор Константин Генич высказался о поражении «Спартака» в матче с «Оренбургом» (0:2) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Все говорят, что «Спартак» проиграл. Никто не говорит, что «Оренбург» выиграл. Тут концентрация на провале «Спартака», а не на хорошей игре «Оренбурга». Команда Лички прекрасно понимала, как играть против такого «Спартака», надавливала на болевые точки красно-белых и очень хорошо оформила себе преимущество в два мяча в первом тайме. «Оренбург» победил абсолютно заслуженно», — приводит слова Константина Генича «РБ Спорт».
«Спартак» занимает в турнирной таблице РПЛ третье место с 40 очками. Выше него находятся «Ростов» (41) и «Зенит» (48). «Оренбург» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.
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