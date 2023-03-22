Орлов: Сычевой был игроком, а Писарский пока никакой

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался об «Оренбурге» и бывшем форварде команды Владимире Писарском.

«Личка — не лишний для нашего футбола. «Оренбург» играет очень хорошо. Правда, есть большая разница между матчами дома и в гостях. Но то, что они так здорово играют дома, хорошо для болельщиков.

Плюс ещё нужно учитывать, что от них зимой ушёл лучший бомбардир команды Сычевой. Но по поводу него могу сказать следующее: Сычевой был игроком, а Писарский в «Крыльях» пока никакой», – приводит слова Орлова Sport24.

В первой половине сезона-2022/2023 Писарский забил за «Оренбург» 14 голов в 18 матчах Российской Премьер-Лиги и три мяча в четырёх встречах Фонбет Кубка России. В данный момент футболист выступает за самарские «Крылья Советов».