Кафанов объяснил, почему в сборную России вызывают вратарей старше 30 лет

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил, почему на вратарей не распространяется правило не вызывать игроков старше 30 лет.

«Почему на вратарей не распространяется правило не вызывать игроков старше 30 лет? Вратарь — это такая позиция, где не надо смотреть на возраст или вес. На последнем чемпионате мира средний возраст вратарей был 31 год, на чемпионате Европы — 29,5 года. У вратарей другая дорога и жизнь, они созревают позже», — приводит слова Кафанова «Известия».

Национальная команда России на мартовском тренировочном сборе проведёт две товарищеские встречи. В четверг, 23 марта, подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной Ирана в Тегеране, а в воскресенье, 26 марта, — со сборной Ирака в Санкт-Петербурге.