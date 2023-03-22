Российский вратарь Хайкин раскрыл причину своего ухода из «Бристоль Сити»

Российский голкипер Никита Хайкин раскрыл причину своего ухода из «Бристоль Сити». По словам футболиста, он принял решение вернуться в норвежский «Будё-Глимт» из-за отсутствия игровой практики в британском клубе.

«Я благодарен за возможность стать частью такого замечательного клуба. К сожалению, у меня не было возможности выйти на поле, но я ни о чём не жалею. Я отдавался на тренировках каждый день и знаю, что за время, проведённое здесь, вырос как вратарь и как человек. Однако играть в футбол для меня важнее всего, поэтому я и решил покинуть «Бристоль Сити».

Хочу выразить искреннюю благодарность всем в клубе за то, что они приняли меня с распростёртыми объятиями и помогли за короткое время почувствовать себя как дома. Тренеры, персонал и мои товарищи по команде оказали мне невероятную поддержку, и я всегда буду дорожить воспоминаниями, которые остались от этого периода. Также огромное спасибо всем болельщикам, которые оказывали мне поддержку. Я всегда буду с нежностью вспоминать время, проведённое в «Бристоль Сити», — написал Хайкин в своих соцсетях.

Напомним, Хайкин перешёл в «Бристоль Сити» в январе этого года после окончания контракта с норвежским клубом, но за два месяца не сыграл ни в одном матче за клуб из Чемпионшипа. В составе команды «Будё-Глимт» Хайкин выступал с 2019 по 2022 год и стал двукратным чемпионом Норвегии.