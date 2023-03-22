Смородская: для сборной России результат игр с Ираном и Ираком не важен. Ни на сколько
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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о предстоящих товарищеских матчах сборной России с командами Ирана и Ирака. Встречи состоятся 23 и 26 марта.
«Результат игр с Ираном и Ираком не важен. Ни на сколько! Поэтому для сборной России потеря Джикии, Дивеева, Головина и Миранчука будет ощущаться не так болезненно. Но ребят жаль, особенно Миранчука. Очередная травма — это уже какое-то невезение.
Да, Чалов в отличной форме, но у сборной есть главный тренер. Говорить ему, кого вызывать и кто сильнее, неправильно. Нам кажется одно, а тренеру — другое. Карпин всё видит и знает. Дайте ему время», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
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- 22 марта 2023
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