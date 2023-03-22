Дмитрий Булыкин: результат сборной России должен быть на первом месте. Это имидж страны

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что подопечные Валерия Карпина не должны забывать о результате во время товарищеских встреч с командами Ирана и Ирака, несмотря на потери в составе.
«Травмы Миранчука и Головина? Всё время случаются потери, и должны быть те, кто готов заменить травмированных. Отсутствие важных футболистов в сборной — это скорее шанс для новых мотивированных игроков, нежели серьёзные потери. Тем более предстоящие матчи — товарищеские, а не за выход на чемпионат мира. Всегда есть футболисты с горящими глазами, которые хотят показать себя и повысить свою трансферную стоимость.
Результат сборной России всегда должен быть на первом месте, даже в товарищеских матчах с Ираном и Ираком. Если тренер будет проигрывать и говорить, что он наигрывал связи, то ему не дадут доработать. Имидж сборной — это имидж страны», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 22 марта 2023
-
14:30
-
14:30
-
14:23
-
14:18
-
14:18
-
14:15
-
14:06
-
14:00
-
14:00
-
13:50
-
13:30
-
13:28
-
13:24
-
13:05
-
12:55
-
12:52
-
12:48
-
12:30
-
12:28
-
12:25
-
12:23
-
12:17
-
12:14
-
12:13
-
12:05
-
11:58
-
11:50
-
11:38
-
11:23
-
11:14
-
11:02
-
10:58
-
10:48
-
10:44
-
10:43