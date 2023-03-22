Гбане: обещаю, «Химки» не вылетят! Я в этом уверен
Поделиться
Полузащитник «Химок» Роман Мори Гбане пообещал, что подмосковный клуб не вылетит из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2022/2023. Футболист заявил, что у «Химок» нет глобальных проблем, а в матче с «Ростовом» (0:1) красно-чёрным просто не повезло.
«У «Химок» нет какой-то большой проблемы в нынешнем сезоне. Мы работаем, стараемся. В матче с «Ростовом» получили красную карточку, просто нам не повезло. Я уверен точно, что «Химки» останутся в РПЛ, мы не вылетим. Обещаю всем, что так и произойдёт!» — приводит слова Романа Мори Гбане «РБ Спорт».
Напомним, в нынешнем сезоне «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подмосковная команда набрала 13 очков в 20 матчах.
Комментарии
- 22 марта 2023
-
17:45
-
17:42
-
17:33
-
17:17
-
17:10
-
17:05
-
16:54
-
16:54
-
16:43
-
16:38
-
16:38
-
16:35
-
16:35
-
16:21
-
16:20
-
16:12
-
16:07
-
16:01
-
15:47
-
15:45
-
15:40
-
15:39
-
15:30
-
15:30
-
15:07
-
14:51
-
14:50
-
14:30
-
14:30
-
14:23
-
14:18
-
14:18
-
14:15
-
14:06
-
14:00
Партнерский контент