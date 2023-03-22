Гбане: обещаю, «Химки» не вылетят! Я в этом уверен

Полузащитник «Химок» Роман Мори Гбане пообещал, что подмосковный клуб не вылетит из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2022/2023. Футболист заявил, что у «Химок» нет глобальных проблем, а в матче с «Ростовом» (0:1) красно-чёрным просто не повезло.

«У «Химок» нет какой-то большой проблемы в нынешнем сезоне. Мы работаем, стараемся. В матче с «Ростовом» получили красную карточку, просто нам не повезло. Я уверен точно, что «Химки» останутся в РПЛ, мы не вылетим. Обещаю всем, что так и произойдёт!» — приводит слова Романа Мори Гбане «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подмосковная команда набрала 13 очков в 20 матчах.