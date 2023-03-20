В «Химках» рассматривают отставку Гогниева. Клуб ведёт переговоры с Рахимовым

В «Химках» рассматривают вариант отставки главного тренера Спартака Гогниева. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Отставка Гогниева сейчас серьёзно рассматривается. Главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов уже ведёт переговоры с Рашидом Рахимовым на предмет того, чтобы он возглавил команду. Также ведутся переговоры с одним из сербских специалистов», — добавил источник «Чемпионата».

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» в меньшинстве уступили «Ростову» с минимальным счётом (0:1). Клуб располагается на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 13 очков в 20 матчах. В следующем туре соревнования «Химкам» предстоит сыграть с «Краснодаром».