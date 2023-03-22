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Команда «Штаб» выиграла третью игру квиза «Чемпионат Brainboy»

Команда «Штаб» выиграла третью игру квиза «Чемпионат Brainboy»
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Невероятно захватывающей и мощной получилась третья игра футбольного сезона чемпионата Brainboy от Championat.com! Борьба шла буквально до последнего вопроса, и лучшей в этой игре стала команда «Штаб»! Не слишком удачно начав игру, ближе к финишу дистанции они включили повышенную интеллектуальную скорость и затащили. Это уже третья победа подряд — невероятно!

Уступив лишь по дополнительным показателям, вторым стал коллектив «Остались в запасе»! Игру вы показали отменную, за что вам огромный респект! Замкнул тройку – «Гарпастум» — в очередной раз подтвердили свой высочайший уровень и забрались на пьедестал. Четвёртое, лигочемпионское, место у команды «Major League, Suck It». Удивительно, но это их первое непопадание на пьедестал за оооочень долгое время. Получается, теперь только вверх!

Также подарками от Liberty и Championat.com наградили команду «4-2-4», занявшую 18-е место. А в нашем рандомайзере бесплатную проходку на следующую игру выиграла команда «Бей Беги». Удачная удача. Поздравляем! Всем ещё раз спасибо за участие в сезоне и интерес к нашему проекту, и до встречи на следующей игре 25 апреля!

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