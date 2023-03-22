Бышовец: для России итог в матче с Ираном не важен. Отрицательный результат — тоже польза

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец рассказал, может ли повлиять отсутствие футболистов из-за травм на игру сборной России в товарищеских встречах с Ираном и Ираком, а также поделился ожиданиями от матчей.

«Потери Дивеева, Джикии и наших «легионеров» могут существенно сказаться на результате. Задачи, которые Карпин ставил перед командой, потерпят изменения. Но для России итог в таких матчах не важен. Отрицательный результат — тоже польза. Но я бы не стал драматизировать. Ситуация с травмами — вызов для Карпина. А к вызовам Валерий Георгиевич относится спокойно и с интересом.

Матчи с Ираном и Ираком будут сложными. Иран играет в силовой футбол, навязывает борьбу. Мы увидели это, когда «Зенит» проиграл иранскому клубу в межсезонье», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.