«Барселона» подала в суд на журналистов по делу Нейгрейры

Каталонская «Барселона» переходит в атаку и собирается судиться с журналистами по скандальному делу Касо Негрейры, сообщает Marca.
Клуб уже подал пять исков, направленных на защиту имиджа, пострадавшего после возникновения судейского скандала. «Любой, кто попытается запятнать нашу репутацию и имидж «Барселоны», получит решительный отпор», – предупреждал президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта, и слова не разошлись с делом.
«Барса» приступила к работе и начала подавать иски против журналистов и изданий, освещавших дело Негрейры в неугодном для клуба ключе. На данный момент известно о пяти заявлениях, но юристы готовит ещё несколько. Как сообщает издание, в четверг будут представлены ещё четыре, а ещё пять находятся в стадии подготовки.
Кроме того, каталонцы призывают своих сторонников сообщить посредством электронной почты, если им известна информация, касающаяся защиты чести клуба. Имена журналистов и названия СМИ пока не разглашаются в интересах следствия.
- 22 марта 2023
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