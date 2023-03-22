«Барселона» подала в суд на журналистов по делу Нейгрейры

Каталонская «Барселона» переходит в атаку и собирается судиться с журналистами по скандальному делу Касо Негрейры, сообщает Marca.

Клуб уже подал пять исков, направленных на защиту имиджа, пострадавшего после возникновения судейского скандала. «Любой, кто попытается запятнать нашу репутацию и имидж «Барселоны», получит решительный отпор», – предупреждал президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта, и слова не разошлись с делом.

«Барса» приступила к работе и начала подавать иски против журналистов и изданий, освещавших дело Негрейры в неугодном для клуба ключе. На данный момент известно о пяти заявлениях, но юристы готовит ещё несколько. Как сообщает издание, в четверг будут представлены ещё четыре, а ещё пять находятся в стадии подготовки.

Кроме того, каталонцы призывают своих сторонников сообщить посредством электронной почты, если им известна информация, касающаяся защиты чести клуба. Имена журналистов и названия СМИ пока не разглашаются в интересах следствия.