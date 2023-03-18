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Негрейра рассказал, за какие услуги ему платила «Барселона»

Негрейра рассказал, за какие услуги ему платила «Барселона»
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Бывший вице-президент испанского судейского комитета Хосе Мария Энрикес Негрейра рассказал, за что ему платила «Барселона».

«Моя работа заключалась в том, чтобы ездить смотреть матчи и получать информацию о том, почему принимались те или иные решения.

«Барселона» считала, что им вредят, а другим клубам отдают предпочтение. Это моя личная версия, никто не говорил мне об этом напрямую.

Платил ли я какому-либо судье или бывшему арбитру из тех денег, которые получал от «Барселоны»? Нет.

Моя обязанность – высказывать мнение о матчах с точки зрения судейства и игроков. Я консультировал клуб. «Барселона» хотела, чтобы ни одно решение не принималось против клуба, чтобы всё было нейтрально», – приводит слова Негрейры Marca.

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Хосепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

В «Барселоне» утверждали, что клуб оплачивал отчёты о судьях, которые готовил Негрейра. Бывший вице-президент технического судейского комитета получил от клуба € 7,3 млн с 2001 по 2018 год.

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