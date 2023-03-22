Анатолий Бышовец: присуждённые три очка помогут «Торпедо» только в психологическом плане

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС присудить техническое поражение «Пари Нижний Новгород» (0:3) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо», а также поделился мнением, помогут ли полученные московским клубом три очка сохранить прописку в лиге.

«Это официальное решение — оно было ожидаемым. Всё есть в регламенте. Присуждённые три очка помогут «Торпедо» только в психологическом плане.

Мне жаль, потому что смена тренера в нынешней ситуации только усложнит для «Торпедо» выполнение задач, которые сегодня стоят перед клубом. Смена тренера всегда создаёт дополнительные проблемы для улучшения турнирного положения», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.