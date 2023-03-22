Гладилин: «Торпедо» получило мотивацию после техпоражения, но спастись будет очень сложно
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Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС присудить техническое поражение «Пари Нижний Новгород» (0:3) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо», а также поделился мнением, помогут ли полученные московским клубом три очка сохранить прописку в лиге.
«Раз были нарушены правила, то техническое поражение — правильное решение. Нельзя выпускать игроков, которые не должны участвовать в матче.
Как мне кажется, «Торпедо» получило мотивацию после техпоражения, но спастись команде будет очень сложно. Качество игры пока не подходит под уровень РПЛ. Они уступают по многим компонентам», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Вахтиной.
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