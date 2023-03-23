Турецкий журналист: Баринов «Бешикташу» пока не нужен

Турецкий журналист Independent Turkish Алпер Будка прокомментировал ситуацию с несостоявшимся переходом полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова в стамбульский «Бешикташ».
«Экономическое положение футбольных клубов в Турции в целом не очень хорошее. Сорвалось несколько сделок с банками, поэтому они не могут выходить за определённые лимиты. «Бешикташ» отпустил бразильского опорника Жозефа, но центральный полузащитник Хаджиахметович также способен отработать в обороне. Так что Баринов пока не нужен», — сказал Будка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
В текущем сезоне 26-летний опорный полузащитник провёл за «Локомотив» 25 матчей в РПЛ и Фонбет Кубке России, забив два гола и отдав одну результативную передачу.
Полное интервью с Алпером Будкой читайте на «Чемпионате»:
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