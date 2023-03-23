Кулушевски — о критике со стороны Конте: это его мнение. Мы должны уважать его слова

Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски заявил, что игроки должны уважать слова главного тренера Антонио Конте, и отметил, что не чувствовал себя оскорблённым из-за критики со стороны итальянца. Ранее Конте на пресс-конференции назвал своих игроков эгоистичными и лишёнными командного духа.
«Оскорбили ли меня слова Конте? Нет, потому что я знаю, что я даю команде каждый день. Я знаю, что хорошо готовлюсь к тому, чтобы выступить как можно лучше, и поэтому я всегда могу честно посмотреть на себя в зеркало. Иногда я знаю, что играю недостаточно хорошо, и могу взять на себя ответственность за это.
Но то, что Конте сказал, это его мнение. Но я уважаю его, он очень помог мне в моей карьере, поэтому он по-прежнему очень важный человек в клубе и в нашей работе.
Я знаю, что иногда мы испытываем разочарование и злость, и именно это он чувствовал. Мы должны уважать его слова», — приводит слова Кулушевски Sky Sports.
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