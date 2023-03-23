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Эмилиано Мартинес — о победе на ЧМ: моя мечта сбылась

Эмилиано Мартинес — о победе на ЧМ: моя мечта сбылась
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Голкипер сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес рассказал, как сбылась его мечта о победе на чемпионате мира.

«Мечта сбылась. Знаю, что люди часто так говорят, но мечты действительно сбываются. Я выиграл финал и сказал себе: «Я сделал это, я прошёл футбол!

Помню, как разговаривал с Лео Месси во время чемпионата мира. Я сказал: «Мы выиграли Кубок Америки в Бразилии спустя 28 лет, выиграли Финалиссиму на «Уэмбли» против чемпионов Европы». И он ответил: «Прежде чем завершить карьеру, мы должны выиграть финал чемпионата мира у чемпионов мира!» И знаете что? Мы сделали это!» — приводит слова Мартинеса Goal.com (EN).

Команда Аргентины в финале чемпионата мира — 2022 оказалась сильнее французской сборной в серии пенальти. Предыдущий ЧМ выиграла Франция.

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