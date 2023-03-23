Эмилиано Мартинес — о победе на ЧМ: моя мечта сбылась

Голкипер сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес рассказал, как сбылась его мечта о победе на чемпионате мира.
«Мечта сбылась. Знаю, что люди часто так говорят, но мечты действительно сбываются. Я выиграл финал и сказал себе: «Я сделал это, я прошёл футбол!
Помню, как разговаривал с Лео Месси во время чемпионата мира. Я сказал: «Мы выиграли Кубок Америки в Бразилии спустя 28 лет, выиграли Финалиссиму на «Уэмбли» против чемпионов Европы». И он ответил: «Прежде чем завершить карьеру, мы должны выиграть финал чемпионата мира у чемпионов мира!» И знаете что? Мы сделали это!» — приводит слова Мартинеса Goal.com (EN).
Команда Аргентины в финале чемпионата мира — 2022 оказалась сильнее французской сборной в серии пенальти. Предыдущий ЧМ выиграла Франция.
- 23 марта 2023
-
16:32
-
16:30
-
16:26
-
16:20
-
16:15
-
16:01
-
15:57
-
15:53
-
15:52
-
15:39
-
15:37
-
15:16
-
15:15
-
15:15
-
15:13
-
15:01
-
15:00
-
14:58
-
14:54
-
14:45
-
14:42
-
14:36
-
14:30
-
14:28
-
14:19
-
14:18
-
14:15
-
14:12
-
14:10
-
14:00
-
13:54
-
13:45
-
13:41
-
13:40
-
13:30