«Не хочу, чтобы мою фамилию стирали». Хохлов — о суде с зарубежной социальной сетью

Тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов рассказал о ситуации с судебным разбирательством с компанией Meta Platforms Inc* по поводу его фамилии.

«Целенаправленная блокировка моей фамилии продолжалась на протяжении какого‑то времени, это был не единичный случай. Поэтому решили заняться этим вопросом по‑доброму, написали с просьбой разблокировать. Реакции было ноль: либо не захотели отвечать, либо какие‑то другие причины. Тогда мне уже самому стало обидно. Решили выйти в правовое поле и решать вопрос так. После этого подали в суд, на первое и второе заседание они не явились, но, когда поняли, что наши намерения серьёзные, начали приходить.

Когда будет реализована моральная и материальная компенсация? Возможно, никогда. Есть постановление суда, есть суммы, но они не выплачены. 60 с лишним миллионов. Опять же, с самого первого дня мы старались следовать букве закона, соблюдали все сроки, уведомляли о своих намерениях. Также и после принятия решения суда мы отправили туда всё необходимое.

Я получил моральную компенсацию. Как бы это громко ни прозвучало, но я не хочу, чтобы мою фамилию стирали, она мне дорога», — приводит слова Хохлова «Матч ТВ».

Напомним, в зарубежной социальной сети заблокировали аккаунт Хохлова из-за его фамилии. Тренер подал в суд на компанию и выиграл дело. В прошлом году суд обязал выплатить специалисту 65 миллионов рублей.

* Деятельность Meta (соцсети «Фейсбук», «Инстаграм») запрещена в России как экстремистская.