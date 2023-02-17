Радимов: когда была история с «Пари НН», первым делом позвонил Хохлову. Самый близкий друг

Российский тренер Владислав Радимов поразмышлял на тему своего штаба в случае, если бы его в скором времени назначили наставником команды Российской Премьер-Лиги.
«Во-первых, это должны быть профессионалы. Во-вторых, проверенные люди. Когда была информация про «Пари НН», то первым, кому я позвонил, был Дмитрий Хохлов. А дальше нужно думать. Сейчас Дима в восторге от тех знаний, которые получает от Курбана Бердыева в «Сочи».
Если бы я собирал тренерский штаб, то, конечно, это был бы Хохлов, который прекрасно разбирается в футболе и уже работал тренером. Логично, что при предложении «Пари НН» я ему позвонил и предложил пойти со мной, если будет такая история. Плюс это мой самый близкий друг», — сказал Радимов в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
- 17 февраля 2023
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