Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Троссард — об «Арсенале»: я попал в отличную команду, полную отличных игроков

Троссард — об «Арсенале»: я попал в отличную команду, полную отличных игроков
Аудио-версия:
Комментарии

Бельгийский полузащитник лондонского «Арсенала» Леандро Троссард рассказал об адаптации в составе «канониров», заявив, что он попал в отличную команду, полную отличных игроков.

«Я не ожидал, что сразу буду так много играть, но ряд травм в команде немного помогли мне в этом. Я более чем убеждён в своих возможностях. Я попал в отличную команду, полную отличных игроков», — приводит слова Троссарда «твиттер» Arsenal Buzz.

Напомним, Троссард пополнил состав лондонской команды в зимнее трансферное окно, перейдя из «Брайтона». Бельгиец стал для «Арсенала» альтернативой украинскому вингеру Михаилу Мудрику, который предпочёл перейти в «Челси». У Троссарда один гол и шесть результативных передач в 12 сыгранных матчах за «Арсенал».

Материалы по теме
Кэмпбелл — о Зинченко: никогда за свою карьеру не видел, чтобы левый защитник так играл

Букайо Сака пообщался с семьей Кардашьян после игры «Арсенала»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023