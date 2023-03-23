Троссард — об «Арсенале»: я попал в отличную команду, полную отличных игроков

Бельгийский полузащитник лондонского «Арсенала» Леандро Троссард рассказал об адаптации в составе «канониров», заявив, что он попал в отличную команду, полную отличных игроков.
«Я не ожидал, что сразу буду так много играть, но ряд травм в команде немного помогли мне в этом. Я более чем убеждён в своих возможностях. Я попал в отличную команду, полную отличных игроков», — приводит слова Троссарда «твиттер» Arsenal Buzz.
Напомним, Троссард пополнил состав лондонской команды в зимнее трансферное окно, перейдя из «Брайтона». Бельгиец стал для «Арсенала» альтернативой украинскому вингеру Михаилу Мудрику, который предпочёл перейти в «Челси». У Троссарда один гол и шесть результативных передач в 12 сыгранных матчах за «Арсенал».
Букайо Сака пообщался с семьей Кардашьян после игры «Арсенала»:
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