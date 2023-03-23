Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-президент РПЛ Ашот Хачатурянц открыл футбольную академию в Москве

Экс-президент РПЛ Ашот Хачатурянц открыл футбольную академию в Москве
Комментарии

В Москве открылась новая футбольная академия «Спарта», основателем которой является бывший президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц. Располагается она по адресу Смольная, 10, и уже сейчас проводится набор юных футболистов для бесплатного обучения.

Вот список условий:

  1. В академию проводится набор детей от 2012 до 2017 года рождения.
  2. Заполнить анкету на сайте академии.
  3. Пройти отбор.

Занятия в «Спарте» проводят лицензированные тренеры, которые имеют опыт стажировок у зарубежных специалистов. Обучение в академии бесплатное.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023