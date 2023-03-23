Экс-президент РПЛ Ашот Хачатурянц открыл футбольную академию в Москве

В Москве открылась новая футбольная академия «Спарта», основателем которой является бывший президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц. Располагается она по адресу Смольная, 10, и уже сейчас проводится набор юных футболистов для бесплатного обучения.

Вот список условий:

В академию проводится набор детей от 2012 до 2017 года рождения. Заполнить анкету на сайте академии. Пройти отбор.

Занятия в «Спарте» проводят лицензированные тренеры, которые имеют опыт стажировок у зарубежных специалистов. Обучение в академии бесплатное.