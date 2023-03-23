Карпин прокомментировал ничью в матче с Ираном

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал результат товарищеского матча между национальной командой России и сборной Ирана. Игра проходила на стадионе «Азади» в Тегеране и завершилась со счётом 1:1.

«Я бы не оценивал результат. Счёт на табло. Мы пока ни к чему не готовимся. Мне хотелось посмотреть, как будем играть против такой команды. Речь больше про игру, а не результат. Могли выиграть, а в конце могли и проиграть. До нашего гола почти всё понравилось. А после гола – ничего не понравилось.

У нас молодая команда. Мы нигде не участвуем, много пробуем, вызываем молодых ребят, чтобы посмотреть на них. Если бы были официальные соревнования, то команда была бы другая. Десять дней назад у Ирана ещё тренера не было, по-моему. Поэтому у нас были сложности с пониманием, как соперник будет играть – 4-2-3-1 или по другой схеме», — цитирует Карпина пресс-служба сборной.