Тухель впечатлил руководство «Баварии» планами по развитию клуба — Плеттенберг

Немецкий специалист Томас Тухель сумел убедить руководство «Баварии» в том, что при его работе команда добьётся прогресса.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, тренер уже несколько недель живёт в Мюнхене и впечатлил руководство клуба своими планами по развитию нынешней команды. Он чрезвычайно мотивирован и уже в понедельник проведёт первую тренировку.

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман в последние дни не работал с командой.

Ближайший матч мюнхенцев запланирован на 1 апреля. «Бавария» сыграет с дортмундской «Боруссией», располагающейся на первой строчке турнирной таблицы Бундеслиги. Мюнхенская команда отстаёт на одно очко и идёт второй.

Нойер впервые после травмы посетил собрание «Баварии»: