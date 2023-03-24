Быстров: Пиняев напоминает мне молодого Аршавина. Сергей техничнее меня

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о ситуации в московском «Локомотиве», а также сравнил молодого Сергея Пиняева с собой и Андреем Аршавиным. Кроме того, Быстров высказался о будущем Артёма Дзюбы в стане железнодорожников.

«Мое мнение: «Локомотиву» нужно два-три хороших трансфера и в следующем сезоне они будут бороться за попадание в тройку. Думаю, Дзюбу оставят, потому что будут дураками, если не предложат ему новый контракт.

Но Дзюба может стать и бомбой замедленного действия. Сейчас он на эмоциях, находит в себе энергию. Но дай ему контракт, и где гарантии, что опять не начнутся качели? Пиняев и Глушенков — это те игроки, вокруг которых должна строиться команда. Те, кто может тащить «Локомотив», на кого приходят зрители. Я вот смотрю на Пиняева, он напоминает мне молодого Аршавина — берёт мяч и тащит. Я приходил на «Петровский» и кайфовал.

Не напоминает ли Пиняев меня? Пиняев потехничнее, с мячом умеет работать. Мне щиты за пределами поля ставили, чтобы я останавливался. Это я в детстве мяч по праздникам видел, а он спит с ним, по ходу. Плюс скорость, плюс «низкосракий», как Андрей Сергеевич. Всё дано, приятно на него смотреть, таких футболистов мало», — приводит слова Быстрова «Спорт-экспресс».