Канчельскис: Пиняев – талант, но до звезды ему далеко. Звёздами становятся в Европе

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил игру форварда «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Пиняев неплохо смотрится в «Локомотиве», обостряет, забивает. Что-то в нем точно есть. Он точно не звезда, рано говорить об этом, но, безусловно, это талантливый футболист. Посмотрим, как он будет дальше проявлять себя. Звездами становятся в Европе, в России это сделать невозможно. В России пару матчей — и ты звезда, а там все по-другому. Пиняев же был в «Манчестер Юнайтед», если бы они реально хотели его, то он бы играл уже там. Значит, что-то их смутило», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

18-летний Пиняев начал сезон в составе «Крыльев Советов», а в зимнее трансферное окно пополнил состав московской команды. За новый клуб молодой нападающий в шести встречах отличился один раз. Соглашение между сторонами подписано до декабря 2026 года (данные Transfermarkt).