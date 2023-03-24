Кузяев — о матче с Ираном: по самоотдаче нет вопросов. Все ребята — молодцы

Полузащитник сборной России Далер Кузяев, исполнявший обязанности капитана национальной команды в товарищеском матче с Ираном (1:1), подвёл итоги встречи и заявил, что игра в исполнении россиян была не лучшей, однако по самоотдаче к футболистам нет вопросов.

«Конечно, капитанская повязка подразумевает некую ответственность. Я должен был стараться руководить и помогать ребятам на поле.

Игра в нашем исполнении была не лучшая, но по самоотдаче нет вопросов. Все ребята — молодцы», — приводит слова Кузяева Sport24.

Забитым мячом в составе сборной России отметился полузащитник Антон Миранчук. Ничья с Ираном стала третьей подряд для российской национальной команды. В следующем матче россияне сыграют в Санкт-Петербурге с Ираком 26 марта.