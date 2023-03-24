Дибала рассказал о своих эмоциях в моменте с пенальти в финале ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала рассказал о своих эмоциях в момент исполнения 11-метрового удара в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре с Францией (3:3, 4:2 пен.).
«Вышла хорошая история, потому что я получил травму после пенальти, а восстановление после неё смог отметить забитым пенальти. Когда я только получил повреждение, было непросто, потому что мне многое приходило в голову. Я не мог уснуть, много страдал.
Пенальти в финале с Францией? Правда в том, что в тот момент я был полон решимости, думая о том, что я собирался сделать. Когда тренер позвал меня, я знал, что он сделал это для пенальти. И я думал только о том, чтобы реализовать свою попытку. Это было непросто, путь был долгим, но я был спокоен, и, к счастью, всё случилось», — приводит слова Дибалы TyC Sports.
Фреска в Буэнос-Айресе, посвящённая победе Аргентины на ЧМ
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