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Андрей Мостовой: в определённом смысле в «Сочи» было проще, чем в «Зените»

Андрей Мостовой: в определённом смысле в «Сочи» было проще, чем в «Зените»
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой признался, что играть в «Сочи» ему было в каком-то смысле легче, чем в стане чемпиона России. По словам игрока, в южном клубе было понимание того, что можно рисковать. Напомним, Андрей Мостовой выступал за «Сочи» в сезоне-2019/2020 на правах аренды.

«Конечно, в определённом смысле там (в «Сочи») было проще. Тогда в «Сочи» мы плохо начали, потом пришли Владимир Валентинович Федотов, Саша Кокорин. Мы все сплотились, зарядились эмоциями. Играешь все матчи, у тебя есть право на ошибку. Ты понимаешь, что можешь рисковать. О нас стали чаще писать, игрокам начали поступать предложения. Конечно, это приятно. И это окрыляет», — приводит слова Андрея Мостового Sport24.

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