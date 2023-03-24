Зинченко: благодарен «Уфе» за всё, но не хочу больше ничего слышать о России

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко заявил, что не хочет больше ничего слышать о России после начала СВО, отметив, что, несмотря на это, продолжает быть благодарным российскому футбольному клубу «Уфа».

«Я благодарен футбольному клубу «Уфа» за всё, что они для меня сделали, но после начала СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) я не хочу ничего слышать о времени, проведённом там. Я не хочу ничего слышать об этой стране.

К сожалению, мы уже привыкли к этому. Тем не менее мы не теряем надежды, что в ближайшем будущем всё будет хорошо», — приводит слова Зинченко Daily Mail.

26-летний Зинченко играл за «Уфу» с 2015 по 2016 год, после чего перешёл в английский «Манчестер Сити». Летом прошлого года украинец перебрался в «Арсенал».

Материалы по теме Рамсдейл: переходы Зинченко и Жезуса оказали огромную помощь «Арсеналу»

Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»