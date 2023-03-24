Бубнов оценил игру сборной России в матче с Ираном

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвёл итоги товарищеского матча сборных Ирана и России. Напомним, игра проходила вчера, 23 марта, в Тегеране и завершилась со счётом 1:1. По мнению Бубнова, россияне показали слабую игру. При этом по самоотдаче к команде Валерия Карпина нет вопросов.
«Сборная России в очередной раз не впечатлила. Этот матч мы должны были проиграть. На последних минутах нас простил Тареми — как он в ворота не попал?!
Надо признать: Иран — самый сильный соперник из тех, с кем мы в последнее время проводили товарищеские матчи. У них организованная мощная техничная команда. Ставку они делают на фланговые атаки, стандарты и борьбу. Примитивно, но работает: у иранцев было колоссальное преимущество по ударам.
У нас в атаке вообще ничего не получалось, не считая пенальти. И то там скорее надо говорить об ошибке Эззатоллахи. Его страховали, а он зачем-то сфолил, сыграл неосторожно. То же самое по Литвинову: соперник находится спиной к воротам, совершенно не представляет опасности, а он его толкает!
В общем, очень слабая игра сборной России. Делали какие-то безадресные передачи вперёд, мяч не держался абсолютно. Конечно, состав экспериментальный, но процент брака мог быть и не таким высоким. Хотя по самоотдаче претензий нет: бегали много и старались прессинговать», — приводит слова Бубнова Sportboх.
Напомним, уже в воскресенье, 26 марта, сборная России сыграет с командой Ирака. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге — это первый международный домашний матч россиян с момента отстранения.
- 24 марта 2023
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