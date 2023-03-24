Уткин: «Локомотив» — клуб, в который возвращаются с успехом. Им нужен Геркус

Известный комментатор Василий Уткин обратился к менеджменту «Локомотива». По мнению Уткина, железнодорожникам стоит рассмотреть вариант с возвращением в клуб Ильи Геркуса.
«Про «Локомотив». Что меня удивляет. В клубе до сих пор нет реально оперативно управляющего человека. Ищут.
Это удивительно просто. Друзья мои! Геркус свободен. «Локомотив» — клуб, в который возвращаются с успехом. Доказано Сёминым, и неоднократно. Что за поиск? Вам нужен Геркус», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что в клубе хотят сменить генерального директора, пост которого сейчас занимает Владимир Леонченко. Его считают ответственным за ошибку с выходом на поле в матче Фонбет Кубка России с «Акроном» Дмитрия Баринова.
«Локомотив» побеждает «Спартак» в финале Кубка СССР 1957 года:
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